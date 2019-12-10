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Подготовка к 75-летию Победы

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Президент также отметил, что есть "что-то положительное" в том, что Парадом Победы интересуются "гламурные люди"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил более внимательно отнестись к составлениям списков приглашенных на Парад Победы в Москве.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратились с предложением приглашать на Парад 9 мая больше ветеранов и юных героев и не звать "гламурных людей". "Что касается парада - участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах", - ответил Путин. "Какой-то гламур там появляется, я честно говоря, никогда не обращал на это внимание, потому что я занят тем, что я делаю на параде, но посмотрю повнимательнее", - сказал глава государства. При этом он с улыбкой заметил: "Если уж гламурные люди интересуются парадом, в этом что-то есть положительное".

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев. "Приглашать туда людей, которые что-то сделали для страны, в том числе в сложных условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, для жизни, конечно, вы правы абсолютно, мы так и делаем", - сказал он.

Президент пообещал: "Я попрошу администрацию и Министерство обороны уделить этому [списку приглашенных на парад] особое внимание".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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