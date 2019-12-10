Путин считает, что от использования пластика нужно отказываться не в ущерб предприятиям

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что от использования пластика, в том числе одноразовой пластиковой продукции, необходимо отказываться так, чтобы не нанести ущерб промышленности. Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека.

"Нам нужно сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах. Это просто горящая тема, - сказал он, комментируя прозвучавшие предложения по минимизации использования пластика. - Ну и действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности".

Путин подчеркнул, что "действовать нужно обязательно". Он также поддержал идею переработки пищевых отходов с помощью компактных кухонных измельчителей, производство которых могут наладить отечественные предприятия.