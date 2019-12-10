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Чехия почтит память жертв стрельбы в Остраве двухминутным включением сирен ПВО

Соболезнования родственникам погибших выразило и посольство России в Чехии

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Чехия почтит память погибших во время стрельбы в Факультетской больнице города Острава включением сирен противовоздушной обороны во всех городах и населенных пунктах 17 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Сирены будут включены на две минуты [во всех чешских населенных пунктах] в полдень 17 декабря, в следующий вторник, - сказал он. - В память о [жертвах] трагедии они будут звучать две минуты и 20 секунд".

Премьер сообщил, что нападение в больнице было совершено человеком с расстроенной психикой. "Есть информация, что он [преступник] лечился [по поводу заболевания психики]", - отметил Бабиш.

Жертвами стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке республики во вторник стали шесть человек, трое получили ранения. Президент Чехии Милош Земан, премьер и другие руководители республики выразили соболезнования родственникам погибших.

К ним присоединилось посольство РФ в Чехии. "Посольство России в Чехии выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв стрельбы в больнице города Острава", - сообщило дипломатическое представительство в Facebook.

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
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