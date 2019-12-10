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В Калининградской области субсидируют покупку жилья приезжим специалистам социальной сферы

Размеры соцвыплат будут составлять до 70% от стоимости жилого помещения

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области субсидируют до 70% стоимости жилья высококвалифицированным приезжим специалистам социальной сферы. Об этом рассказал на заседании регионального правительства во вторник вице-премьер Илья Баринов.

"Субсидию на покупку жилья смогут получить приезжие специалисты в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания и культуры. Размеры социальных выплат будут составлять до 70% от фактической и не превышающей кадастровую стоимость жилого помещения, но не более 2,5 млн рублей", - говорится в распространенном со ссылкой на Баринова сообщении пресс-службы областного правительства.

Соответствующие изменения, внесенные по поручению губернатора Антона Алиханова в региональный закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, одобрены на заседании правительства. Они начнут действовать с 2020 года. Отмечается, что предусматривается два варианта реализации: выплата производится единовременно, либо ежемесячно в размере до 70% платежа, вносимого в рамках ипотечного кредита. Перечень муниципальных образований, при трудоустройстве в учреждения которых специалисты приобретут право на получение субсидий, будет определяться региональным правительством, исходя из фактически сложившегося кадрового дефицита.

"Сегодня у нас достаточно высокий дефицит кадров - это 71 врач-педиатр и еще 46 таких участковых специалистов, 138 фельдшеров скорой медицинской помощи, 93 социальных работника и 195 педагогов", - сообщил Баринов, подчеркнув, что новая мера не будет влиять на различные кадровые программы, которые уже реализуются в регионе.

Выплату предварит трехстороннее соглашение между специалистом, организацией-оператором и учреждением, где специалист осуществляет трудовую деятельность, в котором оговорены обязательства сторон. В частности, на специалиста будет возлагаться обязанность по осуществлению трудовой деятельности в течение десяти лет в государственном учреждении соответствующего профиля. Сотрудник принимает на себя обязательства по возврату в областной бюджет части компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения положенного срока, за исключением ряда случаев.

По информации Баринова, "пока что в областном бюджете закладывается 20 млн рублей, но при высокой потребности программа будет дополнительно профинансирована".

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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