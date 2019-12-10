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Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Остраве

В результате инцидента погибли шесть человек

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Чехии Милошу Земану, родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в больнице в городе Острава, сообщает во вторник пресс-служба Московского патриархата.

"С болью в сердце узнал о произошедшей в больнице города Острава стрельбе, в результате которой погибли и были ранены пациенты этого медицинского учреждения. Искренне сопереживая родственникам и друзьям погибших, прошу вас от моего имени передать им слова поддержки, а раненым - пожелания скорейшего исцеления", - говорится в соболезновании.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что такие трагедии никого не могут оставить равнодушным, и выразил надежду, что власти не допустят повторения их в будущем. "Подобные преступления, жертвами которых являются беззащитные люди, не оставляют равнодушными тех, кто сохраняет способность близко к сердцу воспринимать чужую боль и откликаться на нее. Надеюсь, что власти страны сделают все необходимое для предотвращения таких злодеяний в дальнейшем", - добавил патриарх.

Во вторник в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли шестеро и ранены три человека. Преступник был обнаружен полицией в селе Дехилов, расположенном в 10 километрах к северо-западу от Остравы, он покончил с собой при задержании. В Чехии введены повышенные меры безопасности в местах массового скопления граждан.

Полиция сообщила, что не рассматривает нападение как теракт. Преступление было совершено на бытовой почве. Преступником был 42-летний Цтирад В., работавший техником в одной из местных строительных компаний. Как сообщили его коллеги, он мог страдать тяжелым психическим заболеванием.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссияКирилл (патриарх)
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