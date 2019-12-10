ГД одобрила в I чтении законопроект о расширении федерального перечня орфанных заболеваний

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, препараты для лечения которых закупаются за счет федерального бюджета.

Инициативой предлагается дополнить список таких заболеваний еще двумя - апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

По словам одного из разработчиков документа, главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в России 1518 человек страдают такими заболеваниями, в том числе 255 детей. Затраты на централизованную закупку лекарственных препаратов для этих пациентов, по оценке сенатора, составят около 2 млрд рублей ежегодно. Как добавил Рязанский, в перечне редких заболеваний в случае принятия законопроекта останется еще 17 наименований.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сейчас лица, страдающие указанными заболеваниями, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов. "Принимая этот законопроект, мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года", - заверил он.

За последние два года, отметил думский спикер, число редких заболеваний, лечение которых обеспечивается из федерального бюджета, практически удвоилось.