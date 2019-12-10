Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации "За права человека"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал обещание правозащитникам проследить за тем, чтобы в деле в отношении организации "За права человека" правозащитника Льва Понамарева не было произвола.

"Я тем не менее обещаю посмотреть, чтобы не было никакого произвола в отношении организации. Это я обязательно посмотрю", - сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин отметил, что указанная организация существует на площадях выделенными правительством Москвы, причем на безвозмездной основе. Кроме того, Пономарев получает прямую поддержку своей деятельности за счет оплаты коммунальных услуг в этом помещении.

"Ну и пусть бы занимался правозащитной деятельностью, зачем ему встречаться с японскими дипломатами и обещать посреднические услуги в деле передачи Японии островов Курильской гряды? Это что такое? Это правозащитная деятельность что-ли? Или [зачем] поддерживать во все лопатки позицию Соединенных Штатов? У него есть своя позиция по Крыму, ну, замечательно. Зачем поддерживать другие правительства?", - спросил глава государства.

При этом Путин заметил, что уже успел забыть о существовании дела Пономарева. Российский лидер добавил, что все те аспекты деятельности правозащитника, которые он привел в пример, нельзя отнести к заслугам перед российским народом.