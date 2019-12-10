Власти Крыма: регион стал самым популярным направлением чартерных авиарейсов в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Крым в этом году стал самым популярным внутренним направлением чартерных авиарейсов, на него пришлось 59% всех вылетов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма республики со ссылкой на данные российского интернет-сервиса для путешественников Biletix.

"Среди российских регионов Крым занимает лидирующие позиции среди популярных внутренних чартерных направлений, а значит и по приему организованных групп туристов. Самыми популярными внутренними направлениями вылета чартерными рейсами в 2019 году стали Симферополь (59% от всех внутренних чартерных вылетов), Сочи (35%) и Анапа (3%), свидетельствуют данные бронирований одного из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix. При этом количество проданных чартерных авиабилетов в Крым за год выросло в системе Biletix в 2,8 раза", - говорится в сообщении.

Средняя стоимость чартерного авиаперелета в Крым составила 3529 рублей, оставшись на уровне прошлого года, сообщается на сайте. Перелет на регулярном рейсе в одну сторону обошелся в среднем в 6058 рублей. Уточняется, что чартеры летали в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

В летнем сезоне 2019 года рейсы в аэропорт Симферополя совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям, пассажиропоток аэропорта 9 декабря превысил 5 млн человек.