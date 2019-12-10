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Сокуров попросил Путина отменить платное обучение в творческих вузах

Платное обучение тормозит развитие культуры, считает режиссер

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Платное образование в художественных и творческих вузах является социальным и имущественным цензом и тормозит развитие культуры в России, сказал режиссер Александр Сокуров и попросил президента РФ Владимира Путина сделать такое образование бесплатным.

"Я вынужден призвать руководство моей страны отменить плату за обучение, в первую очередь, на факультетах художественных и творческих вузов вне зависимости от того, первое, второе или какое [по счету] образование <...> Не должно быть имущественного и социального ценза", - сказал он на встрече президента с членами СПЧ.

По словам Сокурова, платное обучение творческим профессиям тормозит развитие культуры в России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСокуров, Александр Николаевич
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