Сокуров попросил Путина отменить платное обучение в творческих вузах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Платное образование в художественных и творческих вузах является социальным и имущественным цензом и тормозит развитие культуры в России, сказал режиссер Александр Сокуров и попросил президента РФ Владимира Путина сделать такое образование бесплатным.

"Я вынужден призвать руководство моей страны отменить плату за обучение, в первую очередь, на факультетах художественных и творческих вузов вне зависимости от того, первое, второе или какое [по счету] образование <...> Не должно быть имущественного и социального ценза", - сказал он на встрече президента с членами СПЧ.

По словам Сокурова, платное обучение творческим профессиям тормозит развитие культуры в России.