В КНР почтили память погибших при освобождении Китая советских воинов

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Серия мероприятий в память о погибших на территории Китая советских и монгольских военнослужащих, а также дипломатов прошла в КНР в рамках празднования Дня Героев Отечества. Об этом ТАСС сообщили во вторник в представительстве Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР.

Сотрудники представительства Минобороны РФ и представители китайских властей почтили память воинов-освободителей, погибших в боях с японскими милитаристами в уезде Чжанбэй (провинция Хэбэй, Северный Китай). Делегации двух стран возложили венок и цветы к мемориалу, а также осмотрели экспозицию музея, посвященного освобождению укрепрайона Ланвогоу в августе 1945 года.

Сотрудники генерального консульства России в Шэньяне (административный центр провинции Ляонин) почтили память воинов 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта, погибших при освобождении северо-восточных районов Китая от войск милитаристской Японии. В мемориальной церемонии также приняли участие представители "Русского клуба в Шэньяне" и российские соотечественники.

Аналогичные мероприятия прошли также в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), где сотрудники генерального консульства в этом городе и проживающие там граждане РФ почтили минутой молчания советских дипломатов и возложили цветы к мемориалу им. В апреле 1927 года в Кантоне (прежнее название Гуанчжоу) произошло восстание против Чан Кайши, разорвавшего союз с китайскими коммунистами. В декабре гоминьдановские войска подавили восстание и разгромили советское генконсульство. В ходе нападения на дипмиссию ее сотрудники были арестованы. 14 декабря пятеро советских дипломатов были расстреляны вместе с семью китайскими консульскими сотрудниками. Остальные дипломаты были высланы из Китая.

В Российском культурном центре в Пекине в рамках Дня Героев Отечества состоялся памятный вечер, в ходе которого был организован показ документального фильма "Битва за Москву" (1979) из цикла "Неизвестная война" режиссера Романа Кармена.

Мемориал в Чжанбэе

Мемориал советским и монгольским воинам находится в 230 км от Пекина на вершине горы Ехулин, в районе которой в августе 1945 года проходили ожесточенные бои с японскими милитаристами. Первый памятник был установлен окрестными жителями на месте братской могилы вскоре после окончания боев. В 1946 году после ухода советских войск из района Чжанбэй и занятия провинции Чахар гоминьдановскими войсками памятник был разрушен.

В 1948 году Народно-освободительная армия Китая восстановила контроль над уездом Чжанбэй, и памятник был восстановлен. В 1957 году китайскими властями были проведены работы по созданию мемориального комплекса.

Изначально на памятной плите были выбиты по-китайски 53 имени советских и 13 - монгольских военнослужащих. В результате работы с архивными документами в 2015-2016 годах были установлены имена еще 16 советских воинов, погибших в ходе боевых действий в этом районе. Монгольская сторона также дополнительно установила 43 имени монгольских воинов.

В 2017 году совместно российским и монгольским посольствами и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала. На новой мемориальной плите ныне увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.