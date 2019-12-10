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Путин согласен с необходимостью совершенствования норм по защите интересов потерпевших

Если человек сталкивается с преступными проявлениями и "не чувствует защиты, он полагает, что государство его бросило или этого государства не существует", отметил президент

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с необходимостью совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав и интересов потерпевших.

"Это очень важная тема", - сказал Путин во вторник на встрече с региональным омбудсменами, комментируя предложения усилить со стороны государства меры защиты интересов потерпевших. Президент отметил, что в тех случаях, когда человек сталкивается с преступными проявлениями и при этом "не чувствует защиты, он полагает, что государство его бросило или этого государства не существует".

Комментируя же ситуации, когда следственными органами многократно принимаются решения то о возбуждении уголовных дел, то об их отмене и так далее, Путин отметил, что, "как правило, за этим стоят какие-то коррупционные проявления, какой-то коррупционный интерес - по-другому нельзя этой объяснить".

"Здесь, конечно, нужно совершенствовать законодательство, совершенствовать правоприменительную практику", - сказал президент. Он попросил оформить соответствующие предложения и передать их на рассмотрение.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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