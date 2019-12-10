Свердловский омбудсмен призвала защитить народ от кредитно-потребительских кооперативов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила установить усиленный контроль правоохранительных органов и Центробанка за кредитно-потребительским кооперативам. Об этом она сообщила во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с региональными омбудсменами.

"К сожалению, как грибы выросли мошеннические схемы - это хорошо забытые финансовые пирамиды в виде кредитно-потребительских кооперативов. Возможно ли введение страхования рисков вкладов [в этих организациях]? <…> Возможно ли усиление надзора со стороны Центрального банка? Ну и, конечно, внимание со стороны МВД и других структур тоже очень требуется, необходимо защитить наш народ, небогатый народ, который идет туда", - сказала она.

По словам Мерзляковой, данные организации обещают вкладчикам 16-20% годовых, собирают деньги "вне кассы", а потом банкротятся. "К сожалению, правоохранительные структуры нам часто отвечают, что это гражданско-правовые отношения, но людей очень жалко. <…> У нас, в Свердловской области, с населения только один потребительский кооператив - первый - собрал 1 млрд рублей, а со всего Уральского федерального округа - 2 млрд рублей", - отметила омбудсмен.