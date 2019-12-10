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В Госдуме прошел премьерный показ фильма "Золотой конек Чайковской"

Фильм приурочен к юбилею заслуженного тренера Елены Чайковской

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ документального фильма, посвященного жизни и творчеству российского тренера по фигурному катанию Елены Чайковской под названием "Золотой конек Чайковской" прошел в Государственной думе. Фильм приурочен к 80-летию заслуженного тренера.

Кадры картины рассказывают о творческом пути Чайковской, начиная с ее детских ролей в фильмах "Подкидыш" (1939) и "Близнецы" (1945), первых побед на льду до серьезных успехов на тренерском поприще. Учениками Чайковской были Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук, Геннадий Карпоносов, Мария Бутырская и многие другие. Горшков, Тарасова и Бутырская в фильме поделились своими воспоминаниями о сотрудничестве с тренером.

"Потрясающие эмоции, это исторически очень ценный для меня фильм, в нем запечатлена история мирового фигурного катания и история наших побед. Создатели очень нежно подошли к истории, нигде не придумав ничего лишнего - рассказали все, как есть, была передана атмосфера нашей группы. Я была рада увидеть своих учеников, все это было потрясающим подарком к моему юбилею", - рассказала Чайковская после просмотра ТАСС.

На вопрос ТАСС, какой универсальный совет дала бы Чайковская современным тренерам, она ответила: "Каждый тренер формирует свою школу, если это большой тренер. Он сам находит пути, которыми может достичь высочайших результатов. Никаких рекомендаций не надо навязывать, единственный совет для всех тренеров - любить своих учеников".

Ностальгия и гордость

Торжественный вечер в Госдуме посетили немало гостей, в их числе были и ученики Чайковской, и ее коллеги. Так, например, олимпийский чемпион Александр Горшков, который в настоящее время руководит Федерацией фигурного катания России, признался в беседе с ТАСС, что испытал чувство ностальгии при просмотре фильма.

"Прекрасный фильм - вызвал чувство ностальгии по тем временам, по нашей жизни. На мой взгляд он хорошо раскрыл суть Елены Анатольевны во всех ее проявлениях. Это восхитительная женщина, умный и талантливейший тренер. Каждый день работы с ней был калейдоскопом самых ярких эмоций", - отметил в беседе с ТАСС Горшков.

Посетили показ и самые юные спортсмены, в том числе и победительница финала серии Гран-при в Турине Алена Косторная. "Я испытала настоящую радость и гордость, когда смотрела этот фильм - многое зацепило, особенно слова учеников Елены Анатольевны. Это очень важно - знать свою историю, историю своей страны, историю фигурного катания. Я хотела бы пожелать Елене Анатольевне крепкого здоровья, счастья, чтобы спортсмены ее радовали", - рассказала Косторная ТАСС.

Фильм был создан силами продюсерского центра "Динамо". Саундтрек к фильму - песню "Лети" исполнил заслуженный артист РФ Григорий Лепс и участники детско-юношеского ансамбля "Динамичные ребята".

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Россия
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