Ярославский омбудсмен считает, что пострадавшие от преступлений нуждаются в госзащите

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин предложил внедрить механизм государственной защиты граждан, пострадавших от преступлений. Это позволит сократить число необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, сказал он во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с региональными омбудсменами.

"Я бы хотел поднять тему государственной защиты людей, которые пострадали от преступлений. В последнее время растет число обращений от них. Главным образом люди жалуются на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. В прошлом году органами дознания и следствия было принято 6 млн постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, из которых 2 млн впоследствии были отменены надзирающими прокурорами как необоснованные", - сообщил Бабуркин.

По его словам, пострадавшие от преступлений граждане очень болезненно реагируют на подобные ситуации, воспринимая их, в первую очередь, как "отказ государства защитить их". В настоящий момент российскими омбудсменами коллективно выработан пакет предложений, направленный на внедрение госзащиты таких людей.

"В частности, например, речь идет о возможности отмены стадии доследственной проверки, это, правда, дискуссионное предложение. Но есть вопросы, которые не вызовут дискуссий, скажем, законодательно определить правовой статус потерпевшего, признать за ним права на бесплатную юридическую помощь... создать механизм эффективного возмещения вреда", - сказал Бабуркин.

Омбудсмен уточнил, что уже в среду все эти предложения будут еще раз обсуждаться на Координационном совете уполномоченных по правам человека, после чего их планируют представить президенту.