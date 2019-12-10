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Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай погиб с супругой при трагических обстоятельствах

Ему было 29 лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай и его супруга погибли при трагических обстоятельствах 8 декабря, причины смерти не называются, говорится в сообщении на странице журнала в Facebook.

"В воскресенье трагически ушел из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам", - сообщили в журнале.

Александр Рай погиб в возрасте 29 лет, он издавал "Тинькофф-журнал" с 2014 года.

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