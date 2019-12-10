Путин и правозащитники обсудили резонансные дела и решили защищать достоинство граждан

На заседании СПЧ также шла речь об организациях-иноагентах. Президент подчеркнул, что "соответствующие решения по этим организациям принимались не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной".

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел во вторник заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Участники заседания обсудили, в частности, как защитить судей и силовиков от запугивания, а также тему презумпции невиновности.

Президент сообщил также, что принял решение приравнять статус Государственных премий РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и в области благотворительности к статусу других Госпремий РФ. Путин отметил, что правозащитная и благотворительная деятельность имеет огромное значение для российского общества.

Глава государства напомнил, что 10 декабря в Москве состоялось открытие Дома прав человека, на которое собрались уполномоченные по защите прав граждан из всех регионов России. "Я уверен, что их работа нуждается в постоянной поддержке, потому что они работают прямо на местах. Защита законных интересов людей, с которыми они живут бок о бок, - это чрезвычайно важная вещь, и она может быть очень эффективной", - добавил Путин.

Кроме того, по мнению президента РФ, Совет должен уделять особое внимание теме развития гражданского общества. Путин выразил надежду, что новый глава СПЧ Валерий Фадеев "сделает для этого все необходимое в организационном и содержательном плане, в том числе опираясь на лучшие практики Общественной палаты".

По мнению президента РФ, работу СПЧ "надо сделать, безусловно, предельно открытой, поддерживать широкие контакты со средствами массовой информации". "Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться", - сказал Путин. "Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества", - добавил он.

Во вторник был опубликован указ о присуждении Госпремий в области благотворительности и правозащитной деятельности за 2019 год народному артисту РФ Константину Хабенскому и председателю совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой. Президент отметил, что Большакова является одним из самых опытных членов СПЧ "и вместе с единомышленниками всемерно поддерживает родственников военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга". Учрежденный Хабенским фонд, продолжил Путин, помогает детям с тяжелыми заболеваниями мозга, участвует в работе по повышению квалификации врачей, поставкам оборудования в клиники и так далее. "Знаки лауреатам будут вручены 12 июня", - сказал глава государства.

Защита суда

На заседании зашла речь о том, что в России якобы отсутствует презумпция невиновности. Путин не согласился с поставившим таким образом вопрос первым вице-президентом Адвокатской палаты Москвы Генри Резником. "По поводу отсутствия презумпции невиновности я часто слышу от своих друзей-адвокатов, но эта позиция адвокатского сообщества, и я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это все-таки крайняя позиция", - заявил глава государства.

Он также прокомментировал предложение адвоката вернуть в подсудность судов присяжных дела в отношении педофилов и чиновников. Президент согласился, что это нужно сделать.

Вместе с тем Путин отметил недопустимость влияния на суд и запугивания судей, в том числе через СМИ. "Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое у нас тоже, к сожалению, имеет место", - сказал президент, напомнив о случаях, "когда в соцсетях размещается информация о том, что надо выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них террористический акт".

Честь и достоинство

В ходе заседания прозвучало предложение ввести для чиновников ответственность за оскорбления граждан. Член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что в РФ подготовлен законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейского. "Но у нас раздражителем в обществе является оскорбление чести и достоинства гражданина, - подчеркнул он. - Не только со стороны силовиков, но посмотрите сколько в интернет выбрасывается по чиновникам". "Давайте подумаем и реально выступим с законодательной инициативой, [поправками] в закон о государственной службе, о полиции, что основанием для увольнения <…> является оскорбление чести и достоинства гражданина", - предложил Кабанов.

Президент согласился с ним, отметив, что "надо продумать детали, посоветоваться с такими экспертами, как Генри Резник". "Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", - добавил Путин, напомнив, что Уголовный кодекс РФ содержит статьи за оскорбление, и предложив "посмотреть практику применения".

Позднее Кабанов сообщил ТАСС, что президент дал поручение проработать этот вопрос. "В ближайшее время, как только выйдет поручение, мы это сделаем", - сказал он. В свою очередь председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков поддержал данную инициативу. "Чиновник должен понимать, что он представляет государство или ведомство, он получает зарплату из налогов граждан. Более того, предлагаю выговор или увольнение так и формулировать - за оскорбление граждан. И делать об этом запись в трудовой книжке, чтобы это видел и следующий работодатель. Должен быть реально работающий и обязательный для всех федеральный кодекс этики государственных и муниципальных служащих", - сказал он.

Пономарев вызвал сомнения

Правозащитники в ходе заседания СПЧ подняли вопрос о якобы имеющем место "произволе" в отношении организации "За права человека" правозащитника Льва Пономарева. Президент РФ пообещал лично ознакомиться с делом Пономарева, хотя усомнился, что его деятельность направлена только на защиту прав человека. "Я могу что-то перепутать, но, по-моему, я не путаю <...> он [Пономарев] несмотря на все это [примененные административные меры], получал даже президентские гранты, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее", - констатировал Путин. "Мы все это как бы так стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе", - заметил президент.

"Я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев, но если мне память не изменяет, ему никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько себе представляю", - отметил глава государства. В качестве примера он привел тот факт, что Пономарев "солидаризировался с позицией правительства США по Крыму, он вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды". "Он что, международник, что ли? Это что, правозащитная деятельность?" - задался вопросами Путин.

Говоря об организациях-иноагентах, президент вновь обратил внимание на то, что "соответствующие решения по этим организациям принимались не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной". "Даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их", - сказал Путин.

"Новое величие"

Президент РФ и правозащитники обсудили в ходе заседания еще одно резонансное дело - организации "Новое величие". "Я еще раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более, что вы говорите, что дело разваливается, - сказал Путин, обращаясь к члену СПЧ Николаю Сванидзе. - Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу".

Глава государства рассказал, что по итогам первой проверки в отношении этого дела, ему был предоставлен доклад прокуратуры, в котором сообщается, что целью "Нового величия" было указано свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого, по словам Путина, участники организации "проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям".

"Как они сами писали в своих документах, готовились, в том числе, к проведению терактов", - отметил президент. Также прокуратура выявила наличие холодного и нарезного оружия, гранат и т. д. "Это же серьезные вещи", - подчеркнул он. Комментируя реплику Сванидзе, что за этим всем стояли не члены организации, а внедренный провокатор, Путин заметил: "Он может и агент, я этого не знаю, но они же этим занимались". Президент высказал мнение, что если бы членам организации не понравилась деятельность такого провокатора, они просто бы "взяли да ушли".