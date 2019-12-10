В Москве прошла церемония вручения медали "Спешите делать добро"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Медали уполномоченного по правам человека в РФ "Спешите делать добро" за 2019 год получили десять человек, среди них - руководитель организации помощи бездомным людям "Ночлежка" Григорий Свердлин и председатель всероссийского движения "Матери России" Валентина Петренко. Торжественная церемония вручения награды прошла во вторник на площадке музыкального театра "Геликон-опера".

Вручая награду Свердлину, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила важность направления организаций, помогающим бездомным людям. "Мы, уполномоченные, знаем по себе, по разрывающим душу обращениям, как тяжело, когда человек теряет все, и как протягивается ему рука в бытовом, гуманитарном плане, благодаря ей он видит возможность возвращения к жизни", - подчеркнула она.

Петренко, в свою очередь, отметила, что движение "Матери Росии" попросили более 20 млн матерей пройти обследование и 374 тыс. женщин впервые узнали, что им необходимо "проходить диспансеризацию, лечиться и уйти от такого тяжелого заболевания, как рак молочной железы, и других".

Также медали получили создатель паллиативной онкологической службы в Калужской области Татьяна Петрова, учредитель Центра военно-патриотического воспитания "Взлет" в Хабаровском крае Елена Ларионова, руководитель дагестанской организации помощи инвалидам "Жизнь без слез" Айшат Гамзаева, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава правления пермской организации по поиску пропавших, защите и спасению людей "Поиск-Пермь" Светлана Неволина, создатель детского инклюзивного театра кукол "Надежда" в Удмуртии Константин Мехряков, член Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области Нина Белоус, руководитель губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Кемеровской области Сергей Поздняков.

Ежегодная церемония награждения медалью уполномоченного по правам человека в РФ проходит в 14-й раз. Медаль "Спешите делать добро" вручается людям и организациям, чьи "добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан", отмечается на сайте уполномоченного.