NYT: Facebook не предоставит властям США доступ к зашифрованным сообщениям

ТАСС, 11 декабря. Американская компания Facebook уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что не предоставит правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям в своих мессенджерах. Об этом говорится в письме ее представителей, оказавшемся во вторник в распоряжении газеты The New York Times .

В Facebook указали, что доступ американских властей к бэкдору (back door, черный ход) - намеренно создаваемым разработчиками уязвимостям для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации - негативно скажется на безопасности пользователей мессенджеров, принадлежащих компании.

"Бэкдор, о котором вы (Барр - прим. ТАСС) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз, - отмечается в тексте. - Невозможным представляется создание такого секретного [доступа] для одной цели с учетом того, что другие тоже попытаются воспользоваться им".