Редкий даурский журавль попал на лечение к специалистам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты центра реабилитации диких животных "Тигр" в Приморском крае приняли на лечение даурского журавля в истощенном состоянии, сообщается на официальной странице центра в соцсети Instagram.

Даурский журавль является редким видом птицы. По оценкам орнитологов, общая численность этого журавля составляет 4900-5300 особей. Даурский журавль занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации как потенциально угрожаемый вид.

"Молодой даурский журавль не смог улететь на зимовку со своими сородичами. Птица была доставлена в центр "Тигр". Первичный осмотр показал отсутствие ран и переломов, но специалисты отметили, что у журавля истощенное состояние", - говорится в сообщении.

Уточняется, это уже вторая особь даурского журавля, которая попадает к специалистам на лечение в этом году. По данным центра, основной причиной сокращения популяции этой птицы является осушение заболоченных территорий, которые используются для гнездования журавля, а также лесные пожары.