"Известия": несовершеннолетних заключенных научат писать примирительные письма

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские исправительные колонии в 2020 году проведут для заключенных тренинги, в которых их будут мотивировать писать письма пострадавшей стороне. Как сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в настоящее время речь идет о несовершеннолетних осужденных.

По информации издания, формы проведения мотивирующих занятий будут выбраны сотрудниками воспитательных колоний, которые сами будут организовывать тренинги. В службе пояснили, что целью подобных занятий будет восстановление ущерба, нанесенного жертве и обществу. Более того, письменное извинение будет свидетельством активной позиции осужденного и может быть учтено в характеристике, что увеличит шансы на досрочное освобождение.

Отмечается, что территориальные органы ФСИН заключили соглашения о сотрудничестве с организациями, которые реализуют программы воспитательного правосудия. Более того, более 400 сотрудников службы было отправлено на обучение технологиям медиации (воспитательного правосудия - прим. ТАСС). Более того, в 2020 году в одном из подведомственных вузов будет запущена программа профессиональной переподготовки.

В пресс-бюро ФСИН добавили, что планов применять практику написания примирительных писем для взрослых заключенных пока нет.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Кляпин пояснил изданию, что тренинги заставят правонарушителя задуматься о содеянном преступлении и являются хорошей воспитательной работой. Однако Кляпин выразил опасения, что подобная практика может использоваться только для улучшения характеристики.