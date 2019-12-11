В Якутии прекратили полномочия депутата, признанного виновным в вождении в пьяном виде

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Полномочия депутата, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения в Якутии, досрочно прекращены. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата представительного органа одного из наслегов (поселков - прим. ТАСС) Намского района. Он признан виновным в совершении преступления по уголовной статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения" (ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 150 часов обязательных работ также лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. В пресс-службе ведомства отметили, что прокуратура Намского района направила соответствующую информацию в адрес представительного органа местного самоуправления, полномочия депутата прекращены досрочно.