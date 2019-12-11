Новый формат работы намерены ввести в Сахалинской облбольнице после проверок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены полностью переформатировать работу Сахалинской областной больницы после инцидента с найденными просроченными лекарствами. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения региона.

Портал Sakhalin.info на прошлой неделе со ссылкой на медсестер, работающих в областной больнице, опубликовал материал о просроченных препаратах в медучреждении, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. После выхода публикации областные власти, прокуратура и следователи начали проверку, во время которой подтвердилось наличие просроченных лекарств. Губернатор Сахалинской области распорядился провести аналогичные проверки во всех медицинских учреждениях региона.

"Проверка, которая сейчас проходит в медицинских учреждениях региона по поручению губернатора Валерия Лимаренко, показывает первые результаты. Сахалинская областная клиническая больница [на складе которой были найдены просроченные лекарства] возглавила список учреждений, которые участвуют в проверке. Из результатов понятно: медицинскую организацию ждет полное переформатирование", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, во время проверки в нескольких отделениях медучреждения выявлены нарушения. В связи с этим в больнице началась масштабная работа над ошибками. Представители среднего звена отрабатывают приемы организации работы: правила хранения лекарственных средств, алгоритмы ведения больных, стандарты оказания медицинской помощи. Помощь в этом вопросе оказывают специалисты других областных медицинских организаций и Минздрава региона.

"Мы ставим себе цель развить лучшую модель оказания медицинской помощи. Это амбициозная задача, но, если мы не устраним проблемы, которые годами не решались, а врачи, медсестры боялись их выплеснуть под страхом осуждения, мы будем постоянно спотыкаться и топтаться на одном уровне. Мы хотим навести порядок", - сказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.