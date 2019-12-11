Международный форум по сохранению амурского тигра пройдет в Приморье в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Международный форум по вопросу сохранения мировой популяции амурского тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году, сообщил журналистам в среду директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Петр Осипов.

"В 2022 году, в очередной Год тигра по восточному календарю, во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на планете. По экспертным оценкам, в настоящее время на российском Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра в мире", - сказал Осипов.

Он отметил, что в этом году новую технику от WWF получили пять тигриных заповедников и нацпарков Дальнего Востока, а также службы охотнадзора Приморского, Хабаровского краев и Центр реабилитации диких животных "Тигр" в поселке Алексеевка. В рамках проекта WWF России и ВТБ по сохранению редких кошачьих они получили внедорожники, снегоходы, квадроциклы, автомобильные прицепы, электрогенераторы, лодки и лодочные моторы. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.

В 2010 году в Санкт-Петербурге прошел "Тигриный саммит", на котором учредили Международный день тигра - 29 июля. По данным Минприроды, в целом по миру за последние 100 лет численность тигров всех видов сократилась на 97% - со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу.