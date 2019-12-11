В Волгограде коммунисты начали установку памятника Сталину в честь его 140-летия

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Памятник Сталину начали устанавливать в среду утром в центре Волгограда, местные коммунисты откроют его накануне 140-й годовщины со дня рождения генералиссимуса, которое его почитатели отмечают 21 декабря. Об этом в беседе с ТАСС сообщила первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева.

"Сегодня утром на территории обкома КПРФ начались работы по закладке фундамента под памятник Сталину. Он будет установлен на фоне Знамени Победы, которое изображено на одной из стен здания обкома. Откроем памятник Сталину в честь 140-летия со дня его рождения в конце следующей недели", - сказала Головачева.

Она уточнила, что основа памятника - это бюст Сталина, изготовлен он из бетона. Бюст установят на постамент и общая высота памятника составит 2 м. "Этому бюсту, думаю, около 70 лет, он был изготовлен еще при жизни Сталина, а в 1960-е годы [период развенчания культа личности] его сохранили, чтобы он не был уничтожен. Скульптура, конечно, была в плачевном состоянии, ее отреставрировали на партийные средства", - рассказала лидер волгоградских коммунистов.

По ее словам, в Волгограде, который весь мир знает, как Сталинград, нет в настоящее время ни одного памятника Сталину. Каждый год 21 декабря, в его день рождения, коммунисты возлагают цветы к мозаичному панно с большим портретом Сталина в городском планетарии. "Думаю, что и эта традиция сохранится, и появится новая - возлагать цветы к памятнику, который мы скоро откроем", - сказала Головачева.

Первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ отметила, что историческим значением личности Сталина в жизни страны сегодня активно интересуется молодежь. "Противоречивость фигуры Сталина, безусловно, накладывает свой отпечаток на сознании. Но Сталин, однозначно, заслуживает и памяти, и памятника", - уверена Головачева. Она уточнила, что на постаменте будет размещена табличка с надписью "И. В. Сталин".

О Сталинграде и Сталине

Город Царицын в 1925 году был переименован в Сталинград, с 1961 года получил название Волгоград. В 1942-1943 годах на подступах к Сталинграду и в самом городе развернулась грандиозная по своим масштабам битва, победа советских войск в которой коренным образом изменила ход Второй мировой и Великой Отечественной войн. В Волгограде в разные годы некоторые ветеранские организации предлагали вернуть городу имя Сталина. Депутаты волгоградской гордумы в 2013 году приняли решение в Дни памяти, связанные с историей Великой Отечественной войны, использовать в качестве символического имени название "город-герой Сталинград".

Название "Сталинград" и в настоящее время используется на общегородских мероприятиях 2 февраля - в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая - в День Победы, 22 июня - в День памяти и скорби, 2 сентября - в День окончания Второй мировой войны, 23 августа - в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК партии (1922-1953 годы), председатель СНК (Совета министров) СССР (с 1941 года) В годы Великой Отечественной войны - председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий, Генералиссимус Советского Союза. Сторонник В. Ленина, по инициативе которого в 1912 году кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. ХХ-й и ХХП-й съезды КПСС подвергли резкой критике т.н. культ личности и деятельность Сталина.