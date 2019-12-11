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В США женщина узнала о своем выигрыше в $5 млн из Facebook

Победительница рассказала, что она планирует использовать свой выигрыш, чтобы погасить долги и совершить путешествие

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Жительница американского штата Мичиган узнала о своем выигрыше в $5 млн в местной лотерее из новостной ленты в Facebook. Об этом сообщило агентство UPI.

Победительница рассказала, что приобрела лотерейный билет еще в ноябре, а потом забыла про него. "Ночью, уже после розыгрыша, я просматривала свою новостную ленту в Facebook. Я увидела сообщение о том, что кто-то в моем округе Кент сорвал крупный джекпот, - отметила она. - Начала читать эту статью и поняла, что он выиграл билет в том же магазине, где и я купила свой. Я вытащила свой билет, чтобы сверить номера и поняла, что стала победителем!"

"Обычно я покупаю лотерейные билеты розыгрыша с джекпотом, превышающим $10 млн. Когда я в тот раз зашла в магазин, то были только лотерейные билеты с джекпотом в $5 млн, но я все равно решила приобрести один из них", - сказала жительница Мичигана.

Американка предпочла получить единовременный платеж в размере около $3,2 млн, отказавшись от небольших регулярных выплат полной суммы. Победительница рассказала, что она планирует использовать свой выигрыш, чтобы погасить долги, совершить путешествие, а оставшиеся средства положит в банк.

В США желающие участвовать в тиражной лотерее заполняют в торговых точках карточку и передают ее представителям организаторов розыгрыша. Те заносят данные в компьютер, после чего распечатывают и отдают участникам лотерейный билет. Именно он должен быть представлен в случае выигрыша. Обычно приз в таких лотереях достигает нескольких миллионов долларов.

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США
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