ТАСС в спецпроекте рассказал, как менялся русскоязычный интернет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ТАСС создал специальный проект об истории развития интернета в России - "Котификация Рунета".

Его особенностью является нетипичный подход к визуализации данных: вся статистика представлена не в виде графиков, а в виде котиков, считающимися визуальными символами интернета. Главный герой проекта - кот Ру - знакомит пользователей с ключевыми площадками, появившимися в домене ru за 25 лет его существования.

Проект разбит на шесть глав, показывающих основные "вехи" развития Рунета: от первых сайтов середины 90-х до появления блогов, соцсетей и современных сервисов.

Также в материале собраны комментарии ведущих экспертов отрасли. ТАСС поговорил с представителями Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), "Лаборатории Касперского", Rambler, Ассоциации компаний интернет-торговли, ТИАР-Центра, Координационного центра доменов ru/рф.

Спецпроект подготовлен в партнерстве с РАЭК. Ассоциация создана в 2006 году и объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций. Ежегодно РАЭК проводит церемонию вручения Премии Рунета - это национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета, присуждаемая лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям.