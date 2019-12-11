Первый замглавы МВД вручил паспорта школьникам, достигшим значительных успехов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы МВД России Александр Горовой вручил паспорта 27 подросткам из разных регионов страны, которые добились значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

"В эти дни по всей стране проводятся мероприятия по чествованию молодого поколения, победителей различного рода олимпиад, спортивных соревнований и вручаются паспорта гражданина России - основного документа гражданина нашего государства", - сказал он на торжественной церемонии в здании МВД в среду.

Горовой пожелал, чтобы школьники и в дальнейшем были лидерами в труде, спорте, всецело и всегда поддерживали звание гражданина РФ. "Ваша задача сохранить себя человеком, специалистом, гражданином, который любит свою страну и несет за нее отпечаток ответственности на местах и сфере деятельности, которую бы вы не занимали", - подчеркнул он.