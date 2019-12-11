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Мосгорсуд признал законным взыскание 3,4 млн рублей с организаторов акции протеста

Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги", требовавших с организаторов акции 11,5 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным взыскание 3,4 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба на постановление Коптевского суда о частичном удовлетворении иска ГБУ "Автомобильные дороги" оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги", требовавших с организаторов акции 11,5 млн рублей в счет компенсации ущерба. Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Ранее Коптевский суд также удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем, в размере более 1,2 млн рублей. Как указывал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более десяти человек.

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