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"ВКонтакте" и BOOM назвали самые популярные треки и альбомы 2019 года

"Артистом 2019" стал Тима Белорусских, "Прорывом года" стал певец Jony с треком "Аллея"

"ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2019 года. Команда соцтети также отметила победителей в номинациях "Артист 2019", "Прорыв года 2019" и "Выбор пользователей 2019".

"2019 - год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей "ВКонтакте", - отметила маркетолог музыкальной платформы соцсети Катерина Хольш.

"Артистом 2019" стал Тима Белорусских - во "ВКонтакте" и BOOM его песни в 2019 году послушали более 1 млрд раз. За ним же - победа в номинации "Альбом 2019": релиз "Твой первый диск - моя кассета" слушали чаще всего. 

"Песней 2019" признали "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. Артем Качер.

"Прорывом года" стал певец Jony с треком "Аллея". 

В категории "Выбор пользователей 2019" победил Jah Khalib, поскольку его треки чаще всего пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.

Кроме того, "ВКонтакте" и BOOM составили рейтинг наиболее популярных альбомов 2019 года. 

  1. "Твой первый диск - моя кассета" - Тима Белорусских,
  2. "Список твоих мыслей" - Jony,
  3. "Кредо" - Gayazov$ Brother$,
  4. "Dragonborn" - Big Baby Tape,
  5. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish,
  6. "7" (Part 1) - Artik & Asti,
  7. "Slime" - Face,
  8. "Хочешь со мной" - Ramil',
  9. "Не Ангел" - Lizer,
  10. "Аргументы" - RSAC.
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