"ВКонтакте" и BOOM назвали самые популярные треки и альбомы 2019 года

"2019 - год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей "ВКонтакте", - отметила маркетолог музыкальной платформы соцсети Катерина Хольш.

"ВКонтакте" и музыкальный сервис BOOM представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2019 года. Команда соцтети также отметила победителей в номинациях "Артист 2019", "Прорыв года 2019" и "Выбор пользователей 2019".

"Артистом 2019" стал Тима Белорусских - во "ВКонтакте" и BOOM его песни в 2019 году послушали более 1 млрд раз. За ним же - победа в номинации "Альбом 2019": релиз "Твой первый диск - моя кассета" слушали чаще всего.

"Песней 2019" признали "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. Артем Качер.

"Прорывом года" стал певец Jony с треком "Аллея".

В категории "Выбор пользователей 2019" победил Jah Khalib, поскольку его треки чаще всего пользователи соцсети публиковали на личных страницах и в сообществах.

Кроме того, "ВКонтакте" и BOOM составили рейтинг наиболее популярных альбомов 2019 года.