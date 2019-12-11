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Госдума уточняет порядок исчисления срока принудительных работ

Согласно поправкам, которые могут внести в Уголовно-исполнительный кодекс, один день содержания под стражей будет засчитываться за два дня принудительных работ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс (УПК), согласно которым один день содержания под стражей засчитывается за два дня принудительных работ.

Правило об увеличении сроков зачета времени содержания лица под стражей в качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу было прописано в Уголовном кодексе (УК) еще в 2018 году. Однако в действующей редакции УПК сохранилась прежняя норма - один день содержания под стражей за один день принудительных работ.

В связи с этим законопроектом предлагается привести в соответствие статьи УК и УПК, установив, что один день содержания под стражей зачитывается за два дня принудительных работ. При этом сохраняется норма, согласно которой один день следования в исправительный центр под конвоем засчитывается за один день принудительных работ.

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