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В Госдуме заявили, что не имеют отношения к семинару по увольнению бюджетников в регионах

Парламентарии также попросят Институт экономики, управления и социальных отношений дать объяснения и "прекратить практику введения в заблуждения адресатов"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не имеют никакого отношения к проведению семинара "Оптимизация трудовых ресурсов в 2020 году: пошаговое планирование и законные основания увольнения сотрудников". Об этом в среду на заседании комитета заявил его председатель Ярослав Нилов.

В ходе заседания первый замглавы комитета Михаил Тарасенко сообщил, что руководители субъектов РФ получили письма с приглашением на семинар Института экономики, управления и социальных отношений по оптимизации трудовых ресурсов. Согласно документу, который имеется в распоряжении ТАСС, среди выступающих значатся представители экспертного совета профильного думского комитета, а также кафедры трудового права МГУ имени М. В. Ломоносова.

По итогам обсуждения депутаты решили направить письма главам регионам о том, что комитет не имеют никакого отношения к проведению семинара. Кроме того, парламентарии попросят институт дать объяснения и "прекратить практику введения в заблуждения адресатов", отметил Нилов. "Мы не согласны с посылом поиска оснований для увольнения сотрудников и порождения безработицы", - подчеркнул он.

Тарасенко считает само название семинара "достаточно тенденциозным". "Самое поразительное, что в тексте письма написано, что в ходе семинара с рекомендациями и разъяснениями выступят представители экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мы провели разговор с этим институтом и спросили, кто конкретно из экспертов взялся представлять этот вопрос. Оказывается, что ни с одним из экспертов они еще не договорились. Я думаю, надо на место ставить этот институт… Мы должны свой протест [институту] направить", - уверен парламентарий.

Как следует из текста письма, "в ходе обсуждения будут детально проанализированы формы оптимизации трудовых ресурсов, минимизации рисков, недопустимые действия работодателей в случае сокращения численности штата, а также основания и условия введения новых режимов рабочего времени". К участию в мероприятии, которое запланировано на 13-14 февраля, приглашены региональные руководители департаментов персонала, главы юридических подразделений и отделов кадров бюджетных учреждений.

Комментарием института ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичТарасенко, Михаил Васильевич
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