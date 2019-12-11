Все заболевшие сибирской язвой в Дагестане выписаны из больницы

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Врачи выписали всех заболевших сибирской язвой жителей Дагестана, которые попали в больницу в октябре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"На сегодня последние двое из четырех пациентов, у которых подтвердился диагноз сибирская язва, выписаны домой. Таким образом, все заболевшие сибирской язвой жители республики выздоровели и выписаны домой, их жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Еще двух заболевших выписали из больницы в середине ноября.

Пятерых жителей села Новокули госпитализировали с 12 по 17 октября с подозрением на сибирскую язву. Заражение произошло при разделке туши больного бычка в одном из хозяйств села.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.