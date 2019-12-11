{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума расширяет перечень структур, которые имеют право охранять аэропорты

Согласно законопроекту, охранять аэропорты и объекты их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о дополнении перечня субъектов, которые имеют право обеспечивать охрану аэропортов.

Согласно тексту, помимо подразделений ведомственной охраны Минтранса и Росгвардии осуществлять охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета по транспорту Госдумы Владимир Синяговский, "монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком".

"Внесение данных изменений в Воздушный кодекс будет способствовать созданию конкурентной среды и оптимизации экономических затрат предприятий на охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры", - заметил депутат.

Теги
РоссияСиняговский, Владимир Ильич
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект об уточнении условий вольерной охоты
Согласно документу, вольерная охота допускается только при наличии путевки, "подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС