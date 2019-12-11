Госдума расширяет перечень структур, которые имеют право охранять аэропорты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о дополнении перечня субъектов, которые имеют право обеспечивать охрану аэропортов.

Согласно тексту, помимо подразделений ведомственной охраны Минтранса и Росгвардии осуществлять охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета по транспорту Госдумы Владимир Синяговский, "монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком".

"Внесение данных изменений в Воздушный кодекс будет способствовать созданию конкурентной среды и оптимизации экономических затрат предприятий на охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры", - заметил депутат.