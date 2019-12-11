В Удмуртии волейбольный тренер во время матча оттаскала за волосы подопечных

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Удмуртии проверят видео, размещенное в соцсети "ВКонтакте", на котором, по утверждению авторов поста, детские тренеры применяют насилие по отношению к 14-летним девочкам из волейбольной команды города Глазова, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по региону.

На видео, которое разместили в одной из ижевских групп, тренеры несколько раз толкают своих подопечных и дергают их за волосы.