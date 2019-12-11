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Курганская область присоединилась к числу регионов, где 31 декабря будет выходным

Вместо этого рабочим днем станет последняя суббота года, 28 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее Шумков провел опрос жителей на своей странице в Instagram, и 91% респондентов высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря был выходным днем.

"Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в распоряжении. Уточняется, что для госслужащих и сотрудников бюджетных организаций 31 декабря станет официальным выходным.

Перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в конце ноября внесли в нижнюю палату законопроект об установлении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

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