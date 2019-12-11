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Фадеев не исключил оптимизации работы комиссий СПЧ

В настоящее время на 49 членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека приходится 20 комиссий

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не исключил возможность оптимизации работы комиссий Совета.

"В плане организации надо обсудить состав комиссий: сегодня на 49 членов Совета 20 комиссий. Может, надо сконцентрироваться на важнейших направлениях работы Совета", - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Фадеев также обратил внимание, что все члены СПЧ "самостоятельны, глава СПЧ не является им начальником", "Моя задача - организовать работу", - подчеркнул он.

Фадеев, ранее занимавший пост секретаря Общественной палаты РФ, 21 октября был назначен советником президента РФ - главой СПЧ. На этом посту он сменил Михаила Федотова, руководившего СПЧ девять лет.

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