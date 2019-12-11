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Депутаты Госдумы обсудят с главой Росстата перепись населения 2020 года

Первый вице-спикер Иван Мельников сообщил, что заседание рабочей группы пройдет 16 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы 16 декабря проведут встречу с руководством Федеральной службы государственной статистики (Росстат), чтобы обсудить предстоящую всероссийскую перепись населения, которая пройдет в 2020 году. Об этом в среду журналистам по итогам заседания Совета Думы сообщил первый вице-спикер Иван Мельников.

"16 декабря состоится заседание рабочей группы Государственной думы с Росстатом, которая была недавно образована, - сказал он. - Мы хотим рассмотреть на этом заседании вопрос о ходе подготовки к проведению переписи населения в 2020 году". По его словам, на встречу придут руководитель Росстата Павел Малков и его советник Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Общий бюджет всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей.

Теги
Мельников, Иван ИвановичРоссияМалков, Павел Викторович
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