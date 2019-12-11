В Петербурге представили фотоальбом об истории Мариинского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Фотомонографию об истории Мариинского дворца, где заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга, представили в городе в среду. Презентацию издания с работами первого в Российской империи фотографа-пейзажиста Ивана Бианки и родоначальника отечественного фоторепортажа Карла Буллы приурочили к отмечаемому в этом году 25-летию петербургского парламента, сообщили в его пресс-службе.

"Издание этого фотоальбома в канун 25-летия Законодательного собрания Санкт-Петербурга - дань уважения нашим великим предшественникам - блистательным деятелям науки и искусства, гениальным зодчим, которые возвели любимый нашему сердцу Санкт-Петербург - город святого апостола Петра. Эта книга - последовательное повествование о роли и значении Мариинского дворца в истории Санкт-Петербурга", - приводят в пресс-службе слова председателя городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, принявшего участие в презентации.

Фотомонография "Санкт-Петербург. Мариинский дворец. История в фотографиях" объединяет редкие исторические снимки и подлинные архивные документы, некоторые из которых созданы почти два столетия назад. В их ряду - работы Ивана Бианки и Карла Буллы, на которых запечатлены события общественно-политической жизни России, происходившие в Мариинском дворце на рубеже XIX-XX веков. В издании также представлены работы современных фотографов. Издателем выступил Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы.

Первый экземпляр издания был передан генеральному директору Российской национальной библиотеки Александру Вершинину. Президенту Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентину Эльбеку была вручена почетная грамота председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга - за личный вклад в развитие фотоискусства и сохранение исторического наследия России.

На пресс-конференции, посвященной юбилею петербургского парламента, Макаров отметил, что за прошедшие годы, принимаемые Заксобранием Петербурга законы, стали модельными для многих субъектов Российской Федерации. В числе важнейших законов, принятых заксобранием за 25 лет, он назвал Устав Санкт-Петербурга, Генеральный план города и Социальный кодекс.

О Мариинском дворце

Мариинский дворец был построен в 1839-1844 годах по проекту русского архитектора Андрея Штакеншнейдера. После Февральской революции 1917 года в дворце разместилось Временное правительство России. После переезда в 1918 году правительства в Москву в Мариинском дворце разместились казармы Красной армии, позже его занимали различные учреждения: Трансбалт, Севзапвод, Дом печати. В 1928-1929 годах акционерное общество "Советский турист" устроило здесь общежитие на тысячу коек.

В 1945-1991 годах дворец служил местом заседания Ленинградского городского совета, а с 1994 года во дворце заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.