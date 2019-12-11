Сотрудников полиции в Калининградской области не станут наказывать за шутку со снежинками

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудников одного из отделов полиции в Калининградской области, отправивших коллегам фиктивное указание руководства об украшении дежурной части бумажными снежинками, не станут наказывать за шутку. Об этом сообщила журналистам в среду начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Создателей предновогодней шутки нашли сразу. Надо отметить, что этот розыгрыш не нес в себе никакого злого умысла, однако на службе он был неуместен. Поэтому авторы фейка не наказаны, с ними проведена воспитательная беседа", - сообщила она.

В социальных сетях появилось видео, где двое сотрудников одного из отделов полиции признаются, что 8 декабря ради шутки, воспользовались старой служебной телеграммой и, изменив в ней текст, направили в другой отдел якобы указание от начальства украсить помещения дежурных частей бумажными снежинками. При этом в нем четко предписывалось вырезать их из листов бумаги формата А4 и изготовить не менее пяти штук. Получатель, по их словам, принял указание всерьез, а после этого информация об указании попала в социальные сети.

После этого начальник полицейских пригласил их к себе в кабинет и поручил им самим вырезать снежинки для украшения дежурной части для всех регионов России и для всех служб, которые прочитали шуточное распоряжение.