Посол Японии заявил, что Токио надеется на рост турпотока из России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Токио рассчитывает на увеличение числа российских туристов. Об этом заявил в среду посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки в Госдуме на заседании депутатской группы по связям с парламентом Японии.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что Россия является одним из очень важных туристических направлений [для Японии]. Мы также хотим, чтобы Японию посещали как можно больше россиян", - сказал дипломат.

В то же время он отметил увеличение числа россиян, посещающих Японию. "Число россиян, посетивших Японию в 2017 году увеличилось на 41%, в 2018 на 23%", - добавил посол.