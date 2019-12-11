Рослесхоз усилил контроль за вырубкой хвойных деревьев в преддверии Нового года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз начал проводить профилактические рейды и увеличил совместно с МВД кратность патрулирования лесных участков для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, для пресечения незаконной заготовки проводятся профилактические рейды в лесах с привлечением общественных лесных инспекторов. <...> На сегодняшний день <...> режим охраны хвойных лесов [в частности], усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях", - говорится в сообщении.

Рослесхоз напоминает, что за незаконно срубленную елку предусмотрен штраф: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических - от 200 тыс. рублей. Если сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс. рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуры. В этом случае наступает уголовная ответственность. Итоги природоохранной кампании будут подведены в конце января.

За время зимних праздников 2018-2019 годов было незаконно срублено порядка 5 тыс. деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 млн рублей. По фактам, имеющим признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел было направлено 100 материалов. В отношении нарушителей было выписано штрафов на сумму более 258 тыс. рублей, а наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Иркутской и Томской областях.