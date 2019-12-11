ТАСС представляет спецпроект "Котификация Рунета", где мы рассказываем и показываем на котиках, как менялся русскоязычный интернет от начала 90-х до наших дней.
Эволюция Рунета представлена в шести частях:
— Этап первый. Пользователь читает. Кто и зачем создавал первые русскоязычные сайты.
— Этап второй. Пользователь ищет и чатится. Какой поисковик "взлетел" в 90-ые и с чего начались форумы.
— Этап третий. Пользователь пишет. Где зародился "язык падонкафф".
— Этап четвертый. Пользователь общается в соцсетях. Как "ВКонтакте" изменил наш образ жизни.
— Этап пятый. Пользователь тратит и работает. Сколько денег мы тратим в интернете и почему отказались от вещей.
— Этап шестой. Каким он будет? И каким будет Рунет?
Послушать звук диалап-модема, полистать страницы первых российских сайтов, вспомнить старые мемы, а также узнать о самых актуальных трендах Рунета можно по ссылке.
Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
ТАСС представляет спецпроект "Котификация Рунета", где мы рассказываем и показываем на котиках, как менялся русскоязычный интернет от начала 90-х до наших дней.