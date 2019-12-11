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Путин поднял тост за родину и героев России

Президент уверен, что любовь к родине дает народу России силы выдерживать все испытания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, поднял тост за страну и ее героев.

"Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником - Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост - за наших героев, за нашу Родину, за Россию!" - сказал президент.

Путин, обратившись к приглашенным на прием, заметил, что каждый из тех, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о признании, ни о наградах. "В сложный, решающий момент он делает то, что велит совесть и долг, воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалам Отечества, - подчеркнул глава государства. - Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценой собственной жизни. Вечная им память".

Путин напомнил, что в эти дни исполняется 250 лет, как был учрежден орден Святого Георгия. Он напомнил, что это высшая военная награда и Российской империи, и современной России. "И здесь ,под сводами Георгиевского зала, где царит дух преданности Отчизне, мы остро чувствуем неразрывность истории нашей страны. В этой преемственности мужества и патриотизма наша гордость, наша сила", - заключил Путин.

Священное чувство

Он считает, что любовь к родине дает народу России силы идти вперед и выдерживать все испытания. "Любовь к родине - это священное чувство для нашего народа. Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага", - сказал глава государства.

Он отметил, что в Дня Героев Отечества в стране "отдают дань уважения и благодарности людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги Отечества". "Олицетворением их доблести является сам Георгиевский зал, в котором мы с вами находимся и где по традиции мы отмечаем День Героев Отчества. Это зал воинской славы, символ самоотверженного служения России", - добавил он.

"Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства, вспоминаем сегодня подвиги прославленных полководцев и неустрашимых солдат, подвиг русской армии в 1812 году и тех, кто не жалел себя на полях сражений Первой Мировой войны, и, конечно же, по праву называем героическим поколение, разгромившее нацизм и одержавшее грандиозную историческую победу в Великой Отечественной войне", - заявил президент.

На прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возобновлена в 2013 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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