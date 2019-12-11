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Удмуртия планирует к 2022 году вдвое увеличить объем отсортированного мусора

Такого показателя республика намерена добиться благодаря открытию новых сортировочных станций в регионе

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Объем отсортированного мусора к 2022 году в Удмуртии увеличится в два раза - до 40%, при этом часть отходов будут отправлять на переработку, сообщил журналистам директор регоператора по обращению с ТКО в республике Иван Маринин.

"Мы в 2022 году должны удвоить количество отходов, которые будем отсортировывать, показатель будет равен 40% от всего мусора. При этом на переработку должны отправлять 24% отходов", - сказал Маринин во время круглого стола, который был посвящен годовым итогам так называемой "мусорной реформы" в Удмуртии.

По его словам, такого показателя республика намерена добиться благодаря открытию новых сортировочных станций в регионе. Так, в ближайшее время в поселке Ува запустят станцию проектной мощностью на 100 тыс. тонн отходов в год, в Якшур-Бодье на 50 тыс. тонн в год, в Глазове на 40 тыс. тонн в год.

"Кроме того, на сегодняшний день у нас на полигоне "Чистый город" есть мусоросортировочный комплекс, мощность которого увеличится с 40 до 70 тыс. тонн", - добавил Маринин.

По его словам, в 2020 году планируется также открытие двух полигонов - в Сарапуле и Камбарке. "Камбарка уже включена в ГРО (государственный реестр объектов размещения отходов - прим. ТАСС), а по Сарапулу уже отправлены необходимые документы", - уточнил директор регоператора.

По информации Маринина, за 11 месяцев 2019 года через сортировку в Удмуртии прошло 38 тыс. тонн отходов, при этом 772 тонны вторсырья отправлены переработчикам. "У нас преобладает по весу стекло и пэт-упаковка с тетрапаком. Практически мы не видим металла и очень мало картона, потому что это востребованный на вторичном рынке ресурс, он не доходит до контейнеров", - сказал Маринин.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Теги
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