В МИД России сообщили, что центр русского языка в Тбилиси не откроется

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Открытие центра русского языка и культуры в Тбилиси не планируется. Об этом в среду заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью грузинским журналистам.

"Открытие чего-либо нового не планируется. Подобные центры в Тбилиси задействованы уже давно и работают в спокойной обстановке. Ничего новое не открывается, поэтому ажиотаж вокруг этой темы должен прекратиться", - сказал Руденко, слова которого приводит Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Руденко находится в Женеве, где 10-11 декабря принял участие в 50-м раунде переговоров в рамках Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Как он заявил грузинским журналистам, переговоры прошли в конструктивном ключе.

Член Совета Федерации Григорий Карасин в конце ноября после встречи в Праге с Абашидзе сообщил журналистам о возможности открытия в середине декабря в Тбилиси центра русского языка и культуры. Его слова вызвали неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Гражданские активисты создали петицию, осуждающую открытие центра, которую поддержали более 3,5 тыс. человек. Они угрожают акцией протеста в том случае, если центр русского языка все же заработает.