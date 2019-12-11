Сценарий фильма "Зеркало" с автографом Тарковского продан за 1,2 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Автограф режиссера Андрея Тарковского на сценарии фильма "Зеркало" продан на торгах за 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель аукционного дома "12й стул".

"На аукционе № 18 продан режиссерский сценарий с автографом Андрея Тарковского. Стартовая цена составляла 630 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Фильм был снят на киностудии "Мосфильм" в 1974 году. Главные роли в нем исполнили, в частности, Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский.

На аукционе также продано за 325 тыс. рублей одно из писем режиссера Сергея Параджанова его племяннику. В этом письме Параджанов описывал свою дружбу с Тарковским и называл его гением.

Среди других лотов - первоначальная раскадровка фильма "Матера" (1979) режиссера Ларисы Шепитько, который она собиралась снимать по мотивам повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой". Также на торги выставят первое издание книги "У царских врат" (Копенгаген, 1895) с автографом нобелевского лауреата по литературе Кнута Гамсуна. Автограф писателя адресован актрисе Московского художественного театра Марии Герман. Всего на аукционе будет представлено около 900 лотов.