Котюков призвал вузы быть в авангарде подготовки к юбилею Победы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков призвал ректоров российских вузов способствовать активному участию университетов в подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"2020 год - год юбилея победы. Рассчитываю, что университеты будут по-настоящему в авангарде всех мероприятий, которые будут проводиться", - обратился он к ректорам на встрече, которая состоялась на форуме "Вузпромэкспо".

Как пояснил глава Минобрнауки, речь идет и о включении темы в образовательные программы вузов, исследовательские проекты, и об организации работы различных студенческих и волонтерских движений. "Мы с вами подумаем, может быть даже какие-то мероприятия проведем все вместе. И очень рассчитываем, что вы можете стать нашей настоящей опорой в тех регионах, в которых вы находитесь", - добавил Котюков.

Ранее на заседании оргкомитета "Победа" в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать все условия для того, чтобы достойно провести празднование мероприятий по случаю 75-летия Победы.