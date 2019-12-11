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В работе Instagram произошел сбой

Пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей

ТАСС, 11 декабря. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 14:17 по времени восточного побережья США (22:17 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Латинской Америке. И в России сообщают о сбоях, в большей степени жители Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%), 21% не могут смотреть стори, еще порядка 20% не могут зайти в свой аккаунт.

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