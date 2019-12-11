В Тунисе уволен гендиректор информагентства Tunis Afrique Presse

ТУНИС, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства Tunis Afrique Presse (ТАP) Рашид Хишана уволен со своей должности. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы правительства.

"Глава правительства принял решение уволить Рашида Хишана с должности генерального директора информационного агентства Tunis Afrique Presse", - отмечается в сообщении.

Причиной увольнения стала публикация агентством несоответствующей действительности новости. Вечером в понедельник ТАР сообщило о снижении международным рейтинговым агентством Moody's оценки пяти основных тунисских банков, что вызвало переполох на национальном финансовом рынке. Позже региональный представитель Moody's Бадис Шубайлат полностью опроверг эту информацию.

В ноябре ТАР попало в другую скандальную ситуацию, опубликовав растиражированное другими СМИ ложное сообщение о смерти бывшего председателя тунисского парламента, временно исполнявшего обязанности президента республики, Мухаммеда ан-Насера.

Tunis Afrique Presse основано 1 января 1961 года. Является акционерным обществом, пайщиками которого являются ведущие тунисские газеты, радиостанции и телеканалы. Информагентство субсидируется правительством Туниса.