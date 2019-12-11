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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

Глава МЧС добавил, что после спасения Вани все министерство следит за его судьбой
Сотрудники МЧС РФ во время извлечения живого 10-месячного ребенка из под завалов в Магнитогорске, 1 января Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС
Описание
Сотрудники МЧС РФ во время извлечения живого 10-месячного ребенка из под завалов в Магнитогорске, 1 января
© Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, как докладывал главе государства о спасении десятимесячного Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске. Владимир Путин с облегчением воспринял эту новость, сказал Евгений Зиничев в интервью "Комсомольской правде".

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"Когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: "Мороз минус 30, все засыпано. Скорее всего, живых нет". И то, что мы нашли Ваню, - это просто чудо. Президент был крайне собран в эти дни, сообщение о Ване он воспринял с облегчением и сказал: "А живые все-таки есть", - рассказал министр.

Зиничев назвал взрыв в Магнитогорске самой страшной чрезвычайной ситуацией за время своей работы на посту главы МЧС. По его словам, после спасения Вани все министерство следит за его судьбой.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.

На момент трагедии ему было чуть более 10 месяцев, он провел под завалами 35 часов на сильном морозе. С закрытой черепно-мозговой травмой, переохлаждением и обморожением, сочетанными травмами мальчик был доставлен спецбортом в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти от ампутации обмороженную ногу мальчика, он прошел несколько курсов реабилитации и в начале октября сделал первые шаги. Сейчас он проходит четвертый курс реабилитации в челябинской больнице, у него остаются сложности с нервными окончаниями в ноге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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